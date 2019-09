Cronaca 1503

Caltanissetta. Truffa e ricettazione: trentaquattrenne arrestato e condotto al Malaspina

L’uomo, arrestato dalla Squadra Mobile, deve scontare tre anni, un mese e ventotto giorni di reclusione in regime di semilibertà.

Redazione

20 Settembre 2019 11:58

Nel pomeriggio di ieri i poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato Sandro Cangemi, nisseno trentaquattrenne, gravato da precedenti giudiziari, in esecuzione del provvedimento emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Caltanissetta. L’uomo, condannato con Sentenza del Tribunale di Caltanissetta, divenuta irrevocabile, per i reati di truffa e ricettazione, deve scontare tre anni, un mese e ventotto giorni di reclusione in regime di semilibertà. Il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto inidonee a fronteggiare la pericolosità sociale del condannato, le misure alternative più lievi chieste dallo stesso, ammettendolo però al beneficio della semilibertà per consentirgli di svolgere l’attività lavorativa. Dopo la notifica degli atti, l’arrestato è stato condotto presso la locale casa circondariale.

