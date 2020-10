Cronaca 11161

Caltanissetta, trovato vivo l'anziano scomparso: era in una zona impervia, recuperato dai vigili del fuoco

Si trovava in una zona impervia e piena di alberi. La sua presenza non è sfuggita ai vigili del fuoco

Rita Cinardi

20 Ottobre 2020 18:20

E' stato trovato in contrada Prestianni a Caltanissetta l'anziano di 85 anni di San Cataldo che era scomparso ieri mattina dopo essersi allontanato dall'ospedale Sant'Elia. L'uomo, che si trovava in aperta campagna e in una zona impervia, è stato individuato dall'elicottero dei vigili del fuoco che lo hanno recuperato. L'anziano, che era cosciente e in un lieve stato di ipotermia, è stato soccorso e trasportato in elicottero al Sant'Elia. In queste ore carabinieri, polizia, vigili del fuoco, i volontari della Croce Rossa e della Protezione Civile hanno proseguito le ricerche ininterrottamente e senza mai perdere la speranza di trovarlo vivo.

