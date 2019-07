Cronaca 2460

Caltanissetta, trovato in strada sanguinante: giovane trasportato in pronto soccorso per una ferita da taglio

Il giovane nisseno, probabilmente sotto l'effetto di stupefacenti non ha saputo, o voluto, dare spiegazioni su quanto accaduto

Rita Cinardi

09 Luglio 2019 09:43

Stava camminando per strada con il volto pallidissimo, il corpo tremolante, il torso nudo e la camicia arrotolata sopra una grossa ferita sanguinante sulla spalla. Gli operatori del 118, allertati poco prima da qualcuno, lo hanno trovato in questo stato. Si tratta di un giovane nisseno, S.R., di 26 anni che sabato notte è stato soccorso in viale Sicilia dopo una lite, con tutta probabilità, degenerata. Il giovane è stato subito trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia. Qui, vista la ferita evidentemente provocata da un'arma da taglio, i sanitari hanno provveduto a contattare la polizia. Poco dopo è intervenuta una volante. Il giovane, probabilmente sotto l'effetto di stupefacenti non ha saputo, o voluto, dare spiegazioni su quanto accaduto. Sul caso indaga la polizia.

