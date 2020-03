Cronaca 5865

Caltanissetta, trovati in un locale a mangiare comodamente una pizza: denunciati due amici e il titolare

A San Cataldo invece sono stati denunciati tre venditori ambulanti provenienti da altri comuni

Rita Cinardi

21 Marzo 2020 10:05

Denunciato ieri sera dai carabinieri il gestore di una pizzeria di Caltanissetta. All'interno infatti due amici, di 41 e 48 anni, si trovavano seduti comodamente a mangiare una pizza. Secondo il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, emanato per contrastare l'emergenza coronavirus, ristoranti e pizzerie possono rimanere aperti durante i giorno soltanto per confezionare cibo da consegnare a domicilio. Denunciati anche i due amici seduti al tavolo usciti, evidentemente, non per un comprovato stato di necessità. Inoltre a San Cataldo gli uomini dell'Arma hanno sorpreso e denunciato tre ambulanti, due vendevano pesce e un altro frutta e verdura, che erano arrivati da un altro comune. Nella nuova ordinanza della Regione Sicilia, emanata da Nello Musumeci, infatti, è fatto divieto agli ambulanti di spostarsi da un Comune all'altro.

