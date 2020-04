Cronaca 5283

Caltanissetta, trovati fuori casa nel post quarantena: al vaglio della Polizia Municipale la posizione di due persone

I due sono stati trovati in circolazione a fine quarantena. Adesso la Polizia Municipale dovrà verificare che i tamponi avevano dato esito negativo

Rita Cinardi

06 Aprile 2020 19:17

Continuano i controlli della Polizia Muncipale a Caltanissetta in particolare su quei soggetti che avevano l'obbligo di rimanere in isolamento domiciliare (persone tornate dal nord, familiari di pazienti positivi, persone positive). Dai controlli effettuati sono al vaglio in particolare, così come spiegato dal comandante della polizia municipale Diego Peruga, le posizioni di due persone trovate in circolazione al termine delle due settimane di quarantena. "Nell'ordinanza della Regione Sicilia - specifica Peruga - si legge che prima di poter uscire nuovamente questi soggetti devono avere due tamponi negativi. Per cui stiamo verificando che queste persone erano state effettivamente sottoposte a tampone e che il risultato abbia dato esito negativo".

Continuano i controlli della Polizia Muncipale a Caltanissetta in particolare su quei soggetti che avevano l'obbligo di rimanere in isolamento domiciliare (persone tornate dal nord, familiari di pazienti positivi, persone positive). Dai controlli effettuati sono al vaglio in particolare, così come spiegato dal comandante della polizia municipale Diego Peruga, le posizioni di due persone trovate in circolazione al termine delle due settimane di quarantena. "Nell'ordinanza della Regione Sicilia - specifica Peruga - si legge che prima di poter uscire nuovamente questi soggetti devono avere due tamponi negativi. Per cui stiamo verificando che queste persone erano state effettivamente sottoposte a tampone e che il risultato abbia dato esito negativo".

Coronavirus. Tre positivi in più in provincia di Caltanissetta: tra questi un operatore sanitario in servizio al Sant'Elia

News Successiva Detenuto in fuga e spari al Sant'Elia, la Fials: "Si è scongiurata tragedia. Occorre videosorveglianza e sicurezza per i lavoratori"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare