Caltanissetta, tre migranti fuggono da Pian del Lago: in corso le ricerche

La fuga sarebbe avvenuta intorno alle 18.30 di oggi. La struttura al momento viene utilizzata come centro per la quarantena

Rita Cinardi

30 Ottobre 2020 20:31

Tre migranti sono fuggiti oggi pomeriggio dal centro di accoglienza di Pian del Lago di Caltanissetta individuato come centro per la quarantena. Attualmente le forze dell'ordine sono impegnate nella ricerca dei tre migranti che avrebbero scavalcato la rete approfittando del buio. Nella fuga non si sarebbe registrato alcun ferito. Attualmente il centro ospita circa 150 migranti.

