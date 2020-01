Cronaca 2335

Caltanissetta, travolto da un furgone mentre attraversava la strada: ferito un 58enne

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e i soccorritori del 118

Rita Cinardi

23 Gennaio 2020 19:40

Incidente oggi pomeriggio intorno alle 18 in piazza Europa. Un uomo di 58 anni, M.E. le iniziali, di nazionalità tunisina, stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stato travolto da un furgone. L'uomo alla guida del mezzo, una volta accortosi di quanto accaduto, è sceso dal furgone per prestare soccorso al cinquantottenne rimasto sull'asfalto. Sul posto, poco dopo, sono arrivati gli agenti della Polizia Municipale e un'ambulanza del 118. Il cinquantottenne è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia. Le sue condizioni non sarebbero gravi. (Foto Seguo News)

