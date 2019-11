Cronaca 5132

Caltanissetta. Travestita con un lenzuolo si aggira per il posteggio del Sant'Elia. Torna Samara?

Sembrava essere passata di moda e invece ecco che ieri sera nel posteggio dell'ospedale nisseno dipendenti e utenti hanno avvistato lo strano soggetto

Rita Cinardi

29 Novembre 2019 07:32

Travestita con un lenzuolo bianco, ieri sera un'insolita figura si aggirava per il posteggio dell'ospedale Sant'Elia. Che sia tornata la strana moda di travestirsi da Samara? Personaggio del film horror The Ring che ha inspirato il cosiddetto Samara Challenge, una sfida in cui bisognava travestirsi da Samara e mettere paura alla gente. Sembrava essere passata di moda e invece ecco che ieri sera nel posteggio dell'ospedale nisseno dipendenti e utenti hanno avvistato lo strano soggetto. Quest'ultimo, sembrerebbe una donna, ha passeggiato su e giù per il posteggio per poi andare via definitivamente. E la scena ovviamente non è passata inosservata. (Foto Seguo News)

