Cronaca 2284

Caltanissetta, tragedia sfiorata al carcere minorile: detenuto appicca le fiamme, guardia carceraria lo salva ma resta chiuso dentro

Il poliziotto si è precipitato all'interno della cella, dalla quale usciva una copiosa nube di fumo, ma una volta entrato dentro e fatto uscire il ragazzo, è rimasto chiuso

Rita Cinardi

24 Agosto 2019 18:51

Detenuto del carcere minorile appicca le fiamme all'interno della sua cella, una guardia carceraria lo salva ma resta chiuso dentro tra le fiamme. Attimi di panico oggi pomeriggio intorno alle 15 al carcere minorile di via Turati a Caltanissetta. Un giovane di 17 anni ha bruciato un materasso che si trovava all'interno della cella. Subito una guardia carceraria si è accorta di quanto stava accadendo. Il poliziotto si è precipitato all'interno della cella, dalla quale usciva una copiosa nube di fumo, ma una volta entrato dentro e fatto uscire il ragazzo, è rimasto chiuso. "Ho visto la morte con gli occhi" - ha raccontato l'uomo più tardi in ospedale dove è stato trasportato in codice rosso. Gli agenti attirati dalle grida dell'uomo si sono precipitati a salvare il collega che non riusciva più a respirare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118 con medico a bordo. Quest'ultimo ha praticato aerosol terapia sul posto. Subito dopo il poliziotto penitenziario è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia dove ha continuato la terapia. Attualmente è tenuto in osservazione.



Detenuto del carcere minorile appicca le fiamme all'interno della sua cella, una guardia carceraria lo salva ma resta chiuso dentro tra le fiamme. Attimi di panico oggi pomeriggio intorno alle 15 al carcere minorile di via Turati a Caltanissetta. Un giovane di 17 anni ha bruciato un materasso che si trovava all'interno della cella. Subito una guardia carceraria si è accorta di quanto stava accadendo. Il poliziotto si è precipitato all'interno della cella, dalla quale usciva una copiosa nube di fumo, ma una volta entrato dentro e fatto uscire il ragazzo, è rimasto chiuso. "Ho visto la morte con gli occhi" - ha raccontato l'uomo più tardi in ospedale dove è stato trasportato in codice rosso. Gli agenti attirati dalle grida dell'uomo si sono precipitati a salvare il collega che non riusciva più a respirare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118 con medico a bordo. Quest'ultimo ha praticato aerosol terapia sul posto. Subito dopo il poliziotto penitenziario è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia dove ha continuato la terapia. Attualmente è tenuto in osservazione.



News Successiva Caltanissetta, incendio sulla Ss 640: a fuoco materie plastiche. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews