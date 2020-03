Cronaca 6030

Caltanissetta, tragedia in contrada Gessolungo: trattore si ribalta, muore un anziano

L'uomo è morto sul colpo. I sanitari, arrivati con ambulanza ed elisoccorso, non hanno potuto far altro che constatare il decesso

Rita Cinardi

18 Marzo 2020 18:35

Tragedia nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 16. Un uomo di 81 anni, Giuseppe Taschetti, stava facendo dei lavori nella sua campaga a bordo del suo trattore quando il mezzo si è ribaltato. Sul posto la centrale del 118 ha immediatamente inviato l'elisoccorso e un'ambulanza. Per l'anziano però non c'è stato nulla da fare. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso per via dei gravi traumi riportati. Sul posto anche i carabinieri.

