Cronaca 409

Caltanissetta, tra villette e natura un vero e proprio immondezzaio: accade in via Mulè

A segnalarci quanto sta accadendo un residente della zona. Sono stati gettati rifiuti di ogni tipo e la situazione peggiora di ora in ora

Rita Cinardi

10 Settembre 2020 09:13

L'inciviltà di alcuni cittadini unita al mancato ritiro dei rifiuti sta determinando una situazione insostenibile in via Mulè, quartiere nella zona alta della città dove insistono diverse villette e case di villeggiatura. A segnalarci quanto sta accadendo un residente della zona. "Per facilitare la raccolta da parte della Dusty - spiega il nostro lettore - avevamo posizionato i bidoni della differenziata in una zona dove il prelievo risultava più semplice. In questi giorni però abbiamo visto i rifiuti crescere di ora in ora. Innanzitutto c'è un problema di incività da parte di alcune persone che stanno gettando di tutto, dalle assi da stiro, ai televisori, quindi rifiuti ingombranti che non dovrebbero essere nemmeno gettati lì. Ma non capiamo nemmeno il motivo del mancato ritiro che sta determinando questo vero e proprio scempo che da un'immagine poco decorosa alla zona".

L'inciviltà di alcuni cittadini unita al mancato ritiro dei rifiuti sta determinando una situazione insostenibile in via Mulè, quartiere nella zona alta della città dove insistono diverse villette e case di villeggiatura. A segnalarci quanto sta accadendo un residente della zona. "Per facilitare la raccolta da parte della Dusty - spiega il nostro lettore - avevamo posizionato i bidoni della differenziata in una zona dove il prelievo risultava più semplice. In questi giorni però abbiamo visto i rifiuti crescere di ora in ora. Innanzitutto c'è un problema di incività da parte di alcune persone che stanno gettando di tutto, dalle assi da stiro, ai televisori, quindi rifiuti ingombranti che non dovrebbero essere nemmeno gettati lì. Ma non capiamo nemmeno il motivo del mancato ritiro che sta determinando questo vero e proprio scempo che da un'immagine poco decorosa alla zona".

News Successiva Al Maddalena Raimondi di San Cataldo riattivata la Riabilitazione Respiratoria per i pazienti broncopatici

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare