Cronaca 5512

Caltanissetta, tra i ricoverati al Sant'Elia anche una nonnina di 92 anni. Ma i suoi sintomi sono lievi

L'anziana, pur avendo il coronavirus, in questo momento manifesta soltanto una febbricola e le sue condizioni sono relativamente buone

Rita Cinardi

22 Marzo 2020 15:45

Arrivano anche notizie che fanno sperare dall'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Da ieri è ricoverata un'anziana di 92 anni di San Cataldo che da una settimana manifestava i classici sintomi dell'influenza. All'anziana è stato eseguito un tampone che ha dato esito positivo, dunque il ricovero nel reparto di Malattie Infettive. La vera notiza è però che la novantaduenne, pur avendo il coronavirus, in questo momento manifesta soltanto una febbricola e le sue condizioni sono relativamente buone. Su come andrà nei prossimi giorni i medici si mantengono cauti ma per il momento i suoi sintomi, considerato che sono insorti già da una settimana, lasciano ben sperare. E se i dati nazionali ci dicono che gli anziani sono i più colpiti e nella stragrande maggioranza dei casi hanno sintomi più severi, la storia di questa 92enne ci insegna che in medicina non sempre due più due fa quattro.

