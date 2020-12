Eventi 326

Caltanissetta, torna l'appuntamento con Natale in rosa: si incomincia martedì con la Cattedrale

Una sfumatura di rosa illuminerà la facciata della chiesa, l’illuminazione architetturale, quasi come un dipinto, darà inizio a tutto lo scintillio delle festività

05 Dicembre 2020

Il coro di voci di Natale in Rosa martedì 8 dicembre alle ore 19 aprirà il suo sipario virtuale per la seconda edizione.La Cattedrale Santa Maria La Nova di Caltanissetta sarà la prima location scelta dagli organizzatori Tiziano La Marca, Marco Tumminelli, Danilo Lapadura e Marco Maira. Una scelta fortemente voluta dato che la chiesa è dedicata alla Madonna, seconda patrona della città, e la manifestazione richiama il “femminismo sacro” e la donna, archetipo da cui trassero vita quasi tutte le religioni esistenti nel mondo.

Una sfumatura di rosa illuminerà la facciata della chiesa e, proprio come l’anno scorso, l’illuminazione architetturale, quasi come un dipinto, darà inizio a tutto lo scintillio delle festività.

Il coro sarà diretto dalla direttrice musicale Mariangela Rizza. Le musiche saranno curate dalla Pianista Floriana Gallo e dalla Chitarrista Francesca Costanza. Le cantanti saranno Simona Falzone, Gloria Gelsomino, Manuela Loporto, Miriam Loporto, Virginia Lomonaco, Angelica Mannella, Federica Marino, Francesca Mastrosimone, Alessandra Occhipinto, Marta Scuto e Valeria Testa.

Per garantire le misure di sicurezza previste dal contenimento da Covid 19 l’accesso alla Cattedrale sarà di massimo 120 persone.

Sarà ugualmente possibile partecipare al concerto in diretta streaming sulla pagina Facebook de “Il Fatto Nisseno” e “Natale in Rosa”.

La manifestazione è stata interamente finanziata da imprenditori locali attivi in differenti settori merceologici ma tutti intenzionati a sostenere in modo solidale il settore dell’intrattenimento, tra i più sacrificati dalle restrizioni dovute alla pandemia, e restituire gioia, allegria e speranza a tutti i cittadini.

Il prossimo appuntamento si terrà il 20 dicembre nella chiesa Regina Pacis con l’artista Deborah Di Pietra.







