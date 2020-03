Eventi 38

Caltanissetta, torna "La Città si racconta ad Etnos": protagonista del ciclo di incontri l'archeologa nissena Alice Bifarella

L'appuntamento è per giovedì 5 marzo alle ore 18,30 alla Sala Polifunzionale del Centro Aggregativo del progetto Raggi d’Isole nella sede della cooperativa sociale Etnos in Via Aci n.18/b al Villaggio Unrra Casas

Redazione

03 Marzo 2020 21:10

Dopo il primo ciclo di incontri di "La Città si racconta ad Etnos" del mese di Febbraio, è pronta la seconda serie di 4 incontri del mese di Marzo, che avranno inizio Giovedì prossimo 5 Marzo alle ore 18,30 alla Sala Polifunzionale del Centro Aggregativo del progetto Raggi d’Isole nella sede della cooperativa sociale Etnos in Via Aci n.18/b al Villaggio Unrra Casas a Caltanissetta.

Protagonista di questo quinto incontro sarà Alice Bifarella, giovane nissena molto impegnata nella promozione turistica della Sicilia e anche della sua Caltanissetta. Come per gli altri appuntamenti, alla fine dell'incontro sarà offerta una degustazione da Equo Food ristorazione solidale.

Alice Bifarella è una giovane nissena dall'entusiasmo contagioso, sempre con il sorriso sul volto, che con grande spirito positivo, dopo gli studi in lettere e archeologia, e attività lavorative in campo archeologico, ha deciso di dedicarsi a far conoscere il grande e prezioso patrimonio storico, archeologico, culturale, ma anche umano, a molti sconosciuto, della Sicilia, e anche della sua città, Caltanissetta.

Alice Bifarella si è laureata in lettere classiche all'Università degli studi di Bologna e si é specializzata in storia dell'arte e archeologia all'Ecole Pratique des Hautes Etudes di Parigi. Ha lavorato molti anni come archeologa da campo, scavando in Sardegna, in Tunisia, in Spagna, in Egitto e in Sicilia, ma fin dall'inizio della sua carriera il suo obiettivo principale é stato rendere l'arte l'archeologia di facile approccio per il grande pubblico. La sua lunga esperienza come educatore museale le ha dato la possibilità di imparare a relazionarsi con un pubblico molto ampio, riuscendo a stabilire facilmente una connessione con i suoi gruppi. Come guida turistica abilitata é una ambasciatrice appassionata delle ricchezze e delle bellezze della Sicilia.

Gli altri incontri di Marzo prevedono la presenza di Ettore Garozzo il 12 Marzo, l’imprenditore agricolo Luca Cammarata il 19 Marzo e Irene Bonanno il 26 Marzo.

“La Città si racconta ad Etnos” è una serie di incontri sino a Giugno di quest’anno, al Centro Servizi della cooperativa Etnos di Via Aci a Caltanissetta, per cercare di dare un contributo di “positività” alla nostra città di Caltanissetta ed al territorio del centro Sicilia, raccontando le storie di chi ha deciso di operare in ambiti sociali, culturali, economici e imprenditoriali, e pur tra tante difficoltà ha dato e da un notevole supporto alla comunità.

Caltanissetta ed il territorio del centro Sicilia, con i suoi abitanti, le sue associazioni, le sue imprese, i suoi amministratori, si racconta, si confronta, condivide idee, problemi, soluzioni, diventa laboratorio vivo per un futuro di speranza per la comunità.

Gli incontri si terranno settimanalmente, ogni Giovedì. Dalle ore 18,30 alle ore 19,30 e l’ingresso è libero.

Per informazioni tel. 0934 591313 dalle ore 9 alle ore 13 o al cell. 348 3206302

