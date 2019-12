Cronaca 435

Caltanissetta. Torna in libertà venditore ambulante: "E' vero ho sferrato il pugno ma quella frutta dovevo ancora pagarla"

Processo per direttissima questa mattina per il venticinquenne Luca Romano arrestato ieri dopo che aveva dato un pugno ad un commissario della Polizia Municipale

Rita Cinardi

20 Dicembre 2019 15:24

Torna in libertà con il solo obbligo di dimora nel capoluogo Luca Romano, il venditore ambulante nisseno di 25 anni, che ieri mattina era stato arrestato dopo che aveva sferrato un pugno a un commissario della Polizia Municipale. Romano, infatti, si trovava al comando di polizia municipale perché poco prima gli agenti della sezione "Annonaria" gli avevano sequestrato la frutta (per un valore complessivo di 3000 euro) che lo stesso stava vendendo in zona Bloy senza licenza né autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico. "E' vero ho sferrato il pugno - ha ammesso Romano, davanti al giudice Francesco D'Arrigo - ma ho avuo questa reazione ingiustificata perché mi ero innervosito visto che dovevo ancora pagare la frutta che mi era stata sequestrata". Il venticinquenne si è detto anche pentito del gesto. Il pm Dario Bonanno aveva chiesto la custodia in carcere ma il giudice ha accolto la richiesta dell'avvocato di Romano, Giuseppe Dacquì, che aveva chiesto la scarcerazione. Per lui è stato disposto il solo obbligo di dimora.



Torna in libertà con il solo obbligo di dimora nel capoluogo Luca Romano, il venditore ambulante nisseno di 25 anni, che ieri mattina era stato arrestato dopo che aveva sferrato un pugno a un commissario della Polizia Municipale. Romano, infatti, si trovava al comando di polizia municipale perché poco prima gli agenti della sezione "Annonaria" gli avevano sequestrato la frutta (per un valore complessivo di 3000 euro) che lo stesso stava vendendo in zona Bloy senza licenza né autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico. "E' vero ho sferrato il pugno - ha ammesso Romano, davanti al giudice Francesco D'Arrigo - ma ho avuo questa reazione ingiustificata perché mi ero innervosito visto che dovevo ancora pagare la frutta che mi era stata sequestrata". Il venticinquenne si è detto anche pentito del gesto. Il pm Dario Bonanno aveva chiesto la custodia in carcere ma il giudice ha accolto la richiesta dell'avvocato di Romano, Giuseppe Dacquì, che aveva chiesto la scarcerazione. Per lui è stato disposto il solo obbligo di dimora.



News Successiva Gela, finge di essere stato vittima di una rapina dopo aver perso alle slot machine: denunciato

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare