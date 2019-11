Eventi 134

Caltanissetta, torna il treno storico: l'8 dicembre farà tappa a Modica per partecipare alla festa del cioccolato

A bordo del treno storico sarà effettuato il Laboratorio del Gusto a cura di Slow Food, con piccole degustazioni di cioccolato e di altri prodotti tipici

Redazione

30 Novembre 2019 12:26

Torna l'8 dicembre il treno storico. Questa volta il viaggio partirà da Caltanissetta e porterà i passeggeri al alla festa del cioccolato che si svolge a Modica. A bordo del treno storico sarà effettuato il Laboratorio del Gusto a cura di Slow Food Sicilia, con piccole degustazioni di cioccolato e di altri prodotti tipici.

A Modica tempo libero a disposizione e visite guidate gratuite con operatori multilingua.

TARIFFE TRENO STORICO

Da Caltanissetta: Adulto € 14 - ragazzo € 7

Da Vittoria: Adulto € 10 - ragazzo € 5

E' possibile acquistare i biglietti attraverso tutti i canali di vendita Trenitalia: sul sito internet o presso le biglietterie e le self service in stazione, nelle agenzie di viaggio abilitate.

Prevista la possibilità di effettuare la sola corsa di andata o ritorno al 50% delle tariffe indicate; tariffa ragazzo viaggiatori 4-12 anni non compiuti; gratuità bambini 0-4 anni non compiuti accompagnati da almeno un adulto pagante e senza garanzia di posto a sedere.





