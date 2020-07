Cronaca 961

Caltanissetta, Tony Maganuco si risveglia dal coma farmacologico: migliorano le sue condizioni

Il malore venerdì pomeriggio quando il conduttore ha cominciato ad accusare i primi sintomi mentre si trovava a casa

Rita Cinardi

21 Luglio 2020 11:52

Respira autonomamente, è cosciente e presente a sé stesso. C'è un clima di cauto ottimismo al reparto di Rianimazione dell'ospedale Sant'Elia, diretto da Giancarlo Foresta, attorno alle condizioni del conduttore di Radio CL1 Tony Maganuco. Il patron del Festival Città di Caltanissetta si è risvegliato dal coma farmacologico e le sue condizioni appaiono decisamente migliorate anche se la prognosi per il momento rimane riservata. Il malore venerdì pomeriggio quando il conduttore ha cominciato ad accusare i primi sintomi mentre si trovava a casa. Poi la corsa in ospedale dove è stato diagnosticato un aneurisma. Subito Tony Maganuco è stato sottoposto ad un delicato intervento eseguito dai neurochirurghi Raffaele Alessandrello e Alessandro Cinquemani, con il supporto delle anestesiste Rita D'Ippolito e Rosa Cammilleri. Un intervento durato tutta la notte ma eseguito in maniera esemplare, tant'è che nonostante la gravità delle condizioni iniziali, adesso di ora in ora continuano i miglioramenti.

Respira autonomamente, è cosciente e presente a sé stesso. C'è un clima di cauto ottimismo al reparto di Rianimazione dell'ospedale Sant'Elia, diretto da Giancarlo Foresta, attorno alle condizioni del conduttore di Radio CL1 Tony Maganuco. Il patron del Festival Città di Caltanissetta si è risvegliato dal coma farmacologico e le sue condizioni appaiono decisamente migliorate anche se la prognosi per il momento rimane riservata. Il malore venerdì pomeriggio quando il conduttore ha cominciato ad accusare i primi sintomi mentre si trovava a casa. Poi la corsa in ospedale dove è stato diagnosticato un aneurisma. Subito Tony Maganuco è stato sottoposto ad un delicato intervento eseguito dai neurochirurghi Raffaele Alessandrello e Alessandro Cinquemani, con il supporto delle anestesiste Rita D'Ippolito e Rosa Cammilleri. Un intervento durato tutta la notte ma eseguito in maniera esemplare, tant'è che nonostante la gravità delle condizioni iniziali, adesso di ora in ora continuano i miglioramenti.

Torna a casa barcollando poi si aggrava improvvisamente: giovane in gravi condizioni al Sant'Elia di Caltanissetta

News Successiva Faida tra due famiglie di Palma di Montechiaro: scattano nove arresti, fatta luce su due omicidi

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare