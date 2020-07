Cronaca 1049

Caltanissetta, tir si ribalta sulla bretella per la A19: due feriti trasportati al Sant'Elia

Sul posto la polizia stradale di Caltanissetta, i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118

02 Luglio 2020 08:25

Incidente autonomo questa mattina, intorno alle 4.40, sulla bretella poco prima dell'ingresso per l'autostrada A19 Palermo-Catania. Un mezzo pesante, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltato dopo essersi schiantato contro il guard rail. Sul posto la polizia stradale di Caltanissetta, i vigili del fuoco e due ambulanze del 118 inviate dalla centrale operativa di Caltanissetta. Due i feriti (G.A. di 46 anni e C.A di 55 anni) trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia entrambi in codice giallo. Entrambi erano rimasti incastrati all'interno del mezzo. Nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita. Il traffico è rallentato su quel tratto di strada. (Foto Seguo News)

