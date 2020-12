Cronaca 1630

Caltanissetta, tir in fiamme sulla Ss626: sul posto i vigili del fuoco e la polizia

Ad accorgersi delle fiamme, che fuoriuscivano dalla parte sottostante il mezzo, lo stesso conducente che ha accostato

Rita Cinardi

09 Dicembre 2020 19:11

A fuoco un mezzo pesante sulla Ss 626 all'altezza di Capodarso. Il conducente del tir della Eurospin, adibito al trasporto delle merci, mentre stava percorrendo la statale si è accorto che la parte sottostante il container stava andando a fuoco ed è riuscito ad accostare il mezzo. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Caltanissetta e la polizia per regolare la viabilità. Nessuno è rimasto ferito. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio e adesso stanno accertando le cause dovute con tutta probabilità a un malfunzionamento o al surriscaldamento del mezzo. La strada è rimasta chiusa al traffico veicolare per diverso tempo. Attualmente si procede a senso unico alternato. (Foto Seguo News)

A fuoco un mezzo pesante sulla Ss 626 all'altezza di Capodarso. Il conducente del tir della Eurospin, adibito al trasporto delle merci, mentre stava percorrendo la statale si è accorto che la parte sottostante il container stava andando a fuoco ed è riuscito ad accostare il mezzo. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Caltanissetta e la polizia per regolare la viabilità. Nessuno è rimasto ferito. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio e adesso stanno accertando le cause dovute con tutta probabilità a un malfunzionamento o al surriscaldamento del mezzo. La strada è rimasta chiusa al traffico veicolare per diverso tempo. Attualmente si procede a senso unico alternato. (Foto Seguo News)

Coronavirus, in provincia di Caltanissetta i guariti superano ancora i nuovi positivi. Aumentano casi a San Cataldo

News Successiva Coronavirus, bollettino del 9 dicembre: la Sicilia torna sotto i 1000 casi giornalieri e cala il tasso di positività

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare