Caltanissetta, tentato furto a Santa Barbara: giovane chiede l'abbreviato

L'episodio risale alla tarda mattinata del 4 dicembre quando Alfieri fu sorpreso dai carabinieri mentre tentava di forzare una saracinesca

Rita Cinardi

11 Dicembre 2019 18:48

Rinviato al 29 gennaio il processo che vede imputato per tentato furto aggravato il giovane nisseno Marco Alfieri, 34 anni, sorpreso dai carabinieri mentre era intento a forzare con uno scalpello la saracinesca di un garage di Corso Italia al villaggio Santa Barbara. Nel corso dell'udienza di questa mattina i legali di Alfieri (difeso da Dino Milazzo e Martina Vurruso) hanno chiesto l'abbreviato condizionato all'interrogatorio dell'imputato. Quest'ultimo sarà sentito il 29 gennaio, giorno in cui si andrà a sentenza. I due legali hanno chiesto anche la revoca dell'obbligo di firma, richiesta sulla quale il giudice, Giulia Calafiore, si è riservato. L'episodio risale alla tarda mattinata del 4 dicembre quando Alfieri, già noto alle Forze di Polizia per analoghi episodi precedenti, dapprima avrebbe provato ad eludere i militari intervenuti ma, una volta resosi conto di essere stato individuato, avrebbe inutilmente provato a dissimulare la sua presenza adducendo scusanti inverosimili, motivo per cui i Carabinieri l’hanno accompagnato presso gli uffici di Viale Regina Margherita, dove è stato dichiarato in stato di arresto.

I militari avevano anche rinvenuto e sequestrato anche un grosso scalpello, utilizzato per scardinare le serrature delle saracinesche, di cui avrebbe tentato di disfarsi gettandolo tra la vegetazione.







