Cronaca 1362

Caltanissetta, tentano rapina a un venditore di panelle: due minori denunciati, altri due ricercati

Nel momento dell’aggressione stava transitando un carabiniere forestale che è intervenuto in difesa dell’ambulante, chiamando la polizia

Redazione

13 Maggio 2020 09:50

I poliziotti della sezione volanti hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni due minori, per il reato di tentata rapina aggravata nei confronti di un venditore ambulante di panini. Altri due complici, fuggiti prima dell’arrivo della volante, sono in corso d’identificazione. Nella tarda serata di lunedì l’equipaggio di una volante, di seguito a richiesta pervenuta presso la sala operativa della Questura, è intervenuto in via Leone XIII, perché era stato segnalato un tentativo di rapina, messo in atto da quattro giovani ubriachi nei confronti di un venditore ambulante di panini e panelle. Nel momento dell’aggressione stava transitando un carabiniere forestale che è intervenuto in difesa dell’ambulante, chiamando la polizia. Gli agenti hanno rintracciato e identificato due dei quattro giovani aggressori, mentre altri due si sono dati alla fuga facendo perdere le loro tracce. Dopo l’identificazione, avvenuta in Questura, e l’espletamento delle formalità di rito, i minorenni sono stati denunciati e affidati ai rispettivi genitori. Sono in corso indagini finalizzate all’individuazione degli altri due complici datisi alla fuga.

