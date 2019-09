Cronaca 2187

Caltanissetta, tenta di uccidersi impiccandosi: salvato dagli operatori del 118

Quando gli operatori del 118 sono arrivati il 52enne, che nel frattempo era stato adagiato a terra, era già in arresto cardiaco

Rita Cinardi

27 Settembre 2019 16:35

Tragedia sfiorata questa mattina in una via del centro storico dove un uomo di 52 anni aveva tentato di farla finita. L'uomo è stato trovato impiccato dai familiari che hanno contattato i soccorsi. Quando gli operatori del 118 sono arrivati il 52enne, che nel frattempo era stato adagiato a terra, era già in arresto cardiaco. I sanitari hanno defibrillato e rianimato l'uomo che di lì a poco ha ripreso a respirare. In breve tempo i parametri vitali sono tornati normali. Il 52enne è stato poi condotto in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia. Sul posto è intervenuta la polizia.

Tragedia sfiorata questa mattina in una via del centro storico dove un uomo di 52 anni aveva tentato di farla finita. L'uomo è stato trovato impiccato dai familiari che hanno contattato i soccorsi. Quando gli operatori del 118 sono arrivati il 52enne, che nel frattempo era stato adagiato a terra, era già in arresto cardiaco. I sanitari hanno defibrillato e rianimato l'uomo che di lì a poco ha ripreso a respirare. In breve tempo i parametri vitali sono tornati normali. Il 52enne è stato poi condotto in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia. Sul posto è intervenuta la polizia.

News Successiva Arrestata un'impiegata del tribunale di Caltanissetta, avrebbe rubato soldi alle colleghe di lavoro

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews