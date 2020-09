Cronaca 1038

Caltanissetta, tenta di rubare uno scooter sotto gli occhi del proprietario: minore denunciato dalla polizia

Il giovane, fermato da una pattuglia e condotto in Questura, è stato riconosciuto dal proprietario del mezzo che, nel frangente, si era recato presso l’ufficio di polizia per formalizzare la denuncia

Redazione

14 Settembre 2020 18:27

I poliziotti della sezione volanti hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per il reato di tentato furto aggravato, un minore che nella notte di sabato scorso ha tentato di rubare un ciclomotore che si trovava parcheggiato nei pressi di un’attività commerciale di via Luigi Monaco. Il minore è stato notato dal proprietario del mezzo mentre stava tentando di mettere in moto il motorino d’avviamento, dopo aver forzato il bloccasterzo. Vistosi scoperto, il ladro ha abbandonato il ciclomotore e si è dato alla fuga. Il tentato furto, con la descrizione del fuggiasco, è stato comunicato dal proprietario del mezzo alla sala operativa della Questura che ha diramato la nota di ricerca alle pattuglie in servizio di controllo del territorio. Un equipaggio della polizia stradale, dopo circa mezzora, ha fermato due sospetti, tra cui il minore odierno denunciato, conducendoli in Questura per eseguire accertamenti. Presso gli uffici di polizia, dove nel frangente si era recato anche il proprietario del mezzo per formalizzare la denuncia, questi ha riconosciuto uno dei due minori sospetti quale colui il quale, poco prima, aveva danneggiato e tentato di rubargli il ciclomotore. Il minore denunciato, dopo le formalità di rito, è stato affidato all’esercente la potestà genitoriale.

I poliziotti della sezione volanti hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per il reato di tentato furto aggravato, un minore che nella notte di sabato scorso ha tentato di rubare un ciclomotore che si trovava parcheggiato nei pressi di un’attività commerciale di via Luigi Monaco. Il minore è stato notato dal proprietario del mezzo mentre stava tentando di mettere in moto il motorino d’avviamento, dopo aver forzato il bloccasterzo. Vistosi scoperto, il ladro ha abbandonato il ciclomotore e si è dato alla fuga. Il tentato furto, con la descrizione del fuggiasco, è stato comunicato dal proprietario del mezzo alla sala operativa della Questura che ha diramato la nota di ricerca alle pattuglie in servizio di controllo del territorio. Un equipaggio della polizia stradale, dopo circa mezzora, ha fermato due sospetti, tra cui il minore odierno denunciato, conducendoli in Questura per eseguire accertamenti. Presso gli uffici di polizia, dove nel frangente si era recato anche il proprietario del mezzo per formalizzare la denuncia, questi ha riconosciuto uno dei due minori sospetti quale colui il quale, poco prima, aveva danneggiato e tentato di rubargli il ciclomotore. Il minore denunciato, dopo le formalità di rito, è stato affidato all’esercente la potestà genitoriale.

Caltanissetta, emergenza coronavirus: quest'anno niente giostre alla Fiera di San Michele

News Successiva Coronavirus, in Sicilia impennata di ricoveri (+16). I nuovi positivi sono 65

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare