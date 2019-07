Attualita 329

Caltanissetta, tavolo tecnico centro storico. Ztl in corso Vittorio dalle 20 alle 23

Gli operatori commerciali e le associazioni di categoria del comparto hanno ribadito la richiesta di riapertura al transito veicolare nella Ztl di corso Vittorio Emanuele e anche nell'isola pedonale di corso Umberto

Redazione

22 Luglio 2019 22:15

Ztl in corso Vittorio Emanuele limitata alla fascia oraria che va dalle 20 alle 23 e apertura al transito il sabato mattina. All'esito del tavolo tecnico sulla viabilità in centro storico tenutosi al Comune di Caltanissetta giorno 22 luglio, l'amministrazione comunale con il sindaco, Roberto Gambino, e gli assessori Grazia Giammusso alle attività produttive e Marcello Frangiamone alla viabilità, ha illustrato le proposte agli operatori commerciali, alle associazioni di categoria, ai residenti e ai comitati di quartiere presenti alla riunione.Le misure proposte dal sindaco hanno carattere di temporaneità fino alla piena operatività degli strumenti di cui il Comune deve dotarsi per legge quali il Pums (Piano urbano per la mobilità sostenibile) e il Put (Piano urbano del traffico). Si tratta di strumenti regolatori che consentiranno l'adozione di misure definitive per la viabilità cittadina. Le procedure sono state già avviate con l'individuazione del Rup. La gara sarà esperita tramite Mepa e verrà bandita con il Comune di Enna nell'ambito delle attività di Agenda urbana che riguardano in gran parte iniziative per la mobilità sostenibile e la viabilità integrata nel comprensorio.

Gli operatori commerciali e le associazioni di categoria del comparto hanno ribadito la richiesta di riapertura al transito veicolare nella Ztl di corso Vittorio Emanuele e anche nell'isola pedonale di corso Umberto. L'amministrazione, da parte sua, ha proposto la limitazione degli orari di chiusura di corso Vittorio Emanuele nel periodo estivo, e fino al 31 ottobre, alle sole ore serali dalle ore 20 alle 23 e l'apertura al transito veicolare anche il sabato mattina. Su corso Umberto le decisioni saranno invece assunte dopo il periodo di sperimentazione dei nuovi orari della Ztl in corso Vittorio Emanuele, soprattutto alla luce dei pareri della Polizia municipale e dei tecnici del Comune.

In ordine alla richiesta dei residenti di poter avere pass d'accesso in corso Umberto, è stato spiegato che al momento la strada è regolata come isola pedonale e sotto il profilo normativo questa classificazione non consente il rilascio di pass. L'intenzione dell'amministrazione, previo parere della Polizia municipale, è quella di ri-classificare la strada secondo una delle tipologie compatibili con il rilascio di pass residenti. Il sindaco ha inoltre anticipato l'intenzione di dotare tutti i mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine di codici d'accesso alla via, in modo da evitare l'utilizzo di sirene, soprattutto la notte, per il passaggio dai piloni automatizzati (oltre che con i codici, infatti, i piloni automatici si abbassano al suono delle sirene, ndr.), evitando così un disagio segnalato dai residenti.



