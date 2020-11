Cronaca 998

Caltanissetta, primo giorno di tamponi su studenti scuole superiori e famiglie: positivi 4 su 800

A Gela oggi screening su tutti i cittadini che voleva effettuare il tampone: positivi 13 su 303

Redazione

07 Novembre 2020 21:34

"Oggi abbiamo iniziato l’esecuzione dei tamponi rapidi di screening in modalità drive-in. Saranno complessivamente tre giornate. A Caltanissetta rivolte esclusivamente alla popolazione delle scuole superiori ed ai familiari. A Gela stessa cosa, ma a partire da domani, mentre oggi è stato attivato per tutta la popolazione che ne voleva fruire. Lo screening è stato organizzato per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. I risultati di oggi: Caltanissetta eseguiti 800 tamponi con 4 positivi. Gela eseguiti 303 tamponi con13 positivi. Non serve fare un confronto perché oggi il target era differente". E' quanto dichiarato in serata dal direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone

