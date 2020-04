Eventi 67

Caltanissetta, sviluppo e innovazione delle filiere produttive: pubblicati i primi bandi del Gal "Terre del Nisseno"

La domande potranno essere presentate entro il 29 settembre. Previsto anche il ripristino e recupero del sistema fognario

Redazione

30 Aprile 2020 20:08

Il Cda del GAL “Terre del Nisseno” comunica che sono stati pubblicati, sul sito del GAL e sul sito istituzionale del PSR Sicilia, i primi 2 bandi del GAL “Terre del Nisseno. Il primo bando prende riferimento dalla sottomisura vede come beneficiari le micro imprese ricadenti nel territorio dei 17 comuni del GAL. La sottomisura 6.4.c che si articola in due ambiti tematici prevede la pubblicazione, in questa prima fase, del bando relativo all’AMBITO TEMATICO 1; gli investimenti previsti riguardano lo sviluppo e l’innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, forestali, artigianali, manifatturieri). Saranno finanziati con un contributo del 75 % gli agricoltori (imprenditori agricoli) ed i coadiuvanti familiari, che diversificano la loro attività attraverso l’avvio di attività extra-agricola; le persone fisiche; le microimprese e le piccole imprese. I settori interessati in questo Ambito Tematico riguarderanno i settori commerciale, agroalimentare, artigianale, dei servizi e dell’innovazione tecnologica. Per quanto riguarda il settore turismo (AMBITO TEMATICO 2) e dei servizi, uscirà a breve il bando che prenderà come riferimento sempre la 6.4.c del PSR Sicilia. La dotazione finanziaria del presente bando ammonta ad € 1.170.000,00. L’importo massimo totale ammissibile, comprensivo della quota del beneficiario, per qualunque tipologia progettuale è pari a €. 120.000,00 (90.000,00 a fondo perduto escluso l’iva che sarà a totale carico del beneficiario).Anche la sottomisura 7.2 si articola in due ambiti tematici e prevede la pubblicazione di due bandi. Il Bando pubblicato, riguarda l’Ambito 1. I beneficiari sono gli Enti locali ed amministrazioni ed enti pubblici. Il finanziamento previsto è al 100% a fondo perduto Sono ammissibili i seguenti interventi: Ripristino di opere viarie, fognarie ed idriche: ripristino delle strade comunali e ponti; ripristino e recupero del sistema fognario/di alimentazione idrica; interventi per il collegamento e l’aumento dell’efficienza distributiva delle reti idriche per uso civile e potabile. Riqualificazione del patrimonio storico e naturale: recupero di edifici e manufatti aventi caratteristiche costruttive ed architettoniche storiche riconosciute dagli organismi preposti; recupero di spazi pubblici di elevato pregio naturalistico. Realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili. Il bando prevede una dotazione finanziaria di 606.905,47 con un contributo massimo concedibile di euro 500.000,00.

Le risorse pubbliche messe a disposizione con i due bandi ammontano ad euro 1.840.171,6. In conformità a quanto citato all’art.14 dei rispettivi bandi, si sono stabiliti i termini iniziali e finali di presentazione delle domande di sostegno:

DATA DI APERTURA DI PRESENNTAZIONE DELLE DOMANDE: 01/07/2020

DATA DI CHIUSURA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 29/09/2020



