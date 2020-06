Cronaca 845

Caltanissetta, sventato furto in un'abitazione del centro storico: denunciati tre minorenni

I giovani sono stati sorpresi dagli agenti delle volanti all’interno di un appartamento del quartiere Angeli. Tutte le stanze dell’abitazione erano state messe a soqquadro

Redazione

01 Giugno 2020 11:47

I poliziotti della sezione volanti hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta tre giovani studenti per il reato di tentato furto in concorso. Venerdì sera l’equipaggio di una volante, di seguito a una richiesta pervenuta alla sala operativa della Questura, è intervenuto nel quartiere Angeli del capoluogo nisseno dove era stato segnalato un furto in abitazione in atto. I poliziotti, individuata l’abitazione, hanno verificato che la porta d’ingresso e tutte le tapparelle della stessa erano regolarmente chiuse ma, attraverso le fessure di un avvolgibile, hanno notato delle ombre in movimento. Attraverso la predetta finestra, gli agenti hanno fatto irruzione nell’immobile, che presentava tutte le stanze a soqquadro, sorprendendo tre minorenni nella stanza da letto intenti a rovistare nell’armadio. Dal sopralluogo eseguito dai poliziotti, è stato accertato che i tre minori si sono introdotti nell’abitazione dopo aver forzato gli infissi e l’avvolgibile. Accompagnati in Questura, dopo le formalità di rito, i tre giovani sono stati affidati ai genitori. La tempestiva segnalazione, che ha consentito l’invio della pattuglia, ha consentito di sventare il furto.

I poliziotti della sezione volanti hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta tre giovani studenti per il reato di tentato furto in concorso. Venerdì sera l’equipaggio di una volante, di seguito a una richiesta pervenuta alla sala operativa della Questura, è intervenuto nel quartiere Angeli del capoluogo nisseno dove era stato segnalato un furto in abitazione in atto. I poliziotti, individuata l’abitazione, hanno verificato che la porta d’ingresso e tutte le tapparelle della stessa erano regolarmente chiuse ma, attraverso le fessure di un avvolgibile, hanno notato delle ombre in movimento. Attraverso la predetta finestra, gli agenti hanno fatto irruzione nell’immobile, che presentava tutte le stanze a soqquadro, sorprendendo tre minorenni nella stanza da letto intenti a rovistare nell’armadio. Dal sopralluogo eseguito dai poliziotti, è stato accertato che i tre minori si sono introdotti nell’abitazione dopo aver forzato gli infissi e l’avvolgibile. Accompagnati in Questura, dopo le formalità di rito, i tre giovani sono stati affidati ai genitori. La tempestiva segnalazione, che ha consentito l’invio della pattuglia, ha consentito di sventare il furto.

"Abusi sessuali sulle atlete": maestro di judo di 63 anni arrestato nel Messinese. La denuncia è di un'allieva

News Successiva Caltanissetta, colpi di arma da fuoco contro un furgoncino in piazza Marconi: indagini in corso

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare