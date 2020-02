Cronaca 1973

Caltanissetta, svaligiata una gioielleria in via Redentore: i ladri sfondano la vetrina del negozio

Ad accorgersi del furto, questa mattina, è stato il titolare della gioielleria. Su quanto è successo indagano i carabinieri

05 Febbraio 2020 09:37

Furto per diverse migliaia di euro questa notte ai danni di una gioielleria situata in via Redentore a Caltanissetta. I ladri hanno praticato un foro nella vetrina facendo razzia di orologi, collane, bracciali e quant’altro sono riusciti ad arraffare. Ad accorgersi del furto, questa mattina, è stato il titolare del negozio che ha subito presentato una denuncia ai carabinieri. I militari hanno già provveduto a sequestrare le immagini del sistema di video sorveglianza del quale la gioielleria è dotata alla ricerca di possibili indizi che potrebbero permettere di risalire ai presunti autori materiali del furto.

