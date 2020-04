Attualita 160

Caltanissetta, strutture sanitarie e personale in sicurezza: i sindacati chiedono incontro con Asp e prefettura

I segretari provinciali di Cgil, Cisl e Uil chiedono che vengano messi a disposizione dei lavoratori strutture adeguate

Redazione

07 Aprile 2020 09:55

La crisi epidemiologica da Covid - 19 che sta colpendo in maniera drammatica il nostro Paese, impone la necessità di garantire la massima sicurezza a tutto il personale che opera nei servizi e nelle strutture sanitarie attraverso necessario e rigoroso rispetto del protocollo sugli standard di protezione durante l'attività di servizio,. E' quanto affermano in una nota i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Caltanissetta Gallo, Giudice e Mudaro. C'è l'esigenza prioritaria anche di evitare il più possibile la diffusione del contagio all'esterno dei servizi sanitari ed è necessario un coinvolgimento dei Sindaci in modo da adottare delle misure di prevenzione mettendo a disposizione dei lavoratori impegnati nei percorsi Covid 19 strutture albergiere e/o altre strutture idonee al fine di evitare spostamenti sul territorio provinciale e assicurare la salute e la sicurezza delle loro famiglie e dei cittadini tutti.

Abbiamo chiesto al Prefetto Di Stani e ottenuto un confronto con la Direzione strategica dell'Asp per tentare di porre fine a decine di notizie che producono inutili polemiche in un momento che necessita solo di serenità e concretezza. Andiamo alle notizie concrete che noi abbiamo preteso:

📌 1674 cittadini in quarantena in tutta la provincia;

📌 500 tamponi eseguiti e inviati all'istituto zooprofilattico;

📌 150 risultati arriveranno tra stasera e domani il resto entro 48 ore;

📌 Tutti i dipendenti dei presidi ospedalieri hanno i dispositivi di sicurezza;

📌 42500 mascherine donate da ENI all'Asp (35.000 chirurgiche e 7500 fpp2)

📌 34 posti per Covid-19 al primo piano dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela ;

📌 4000 test rapidi già ordinati;

📌 60 infermieri assunti;

📌 70 OSS assunti

📌 i medici possono inviare la loro disponibilità al portale del Policlinico di Messina, il reclutamento ad oggi per la provincia di Caltanissetta e pari a n. 10;

📌 Zero alberghi presenti in tutti i 22 Comuni della provincia hanno partecipato al bando del Governo Regionale per ospitare cittadini in quarantena;

📌 oggi è stato completato il reparto malattie infettive e da giovedì sarà attivo dato che già sono arrivati gli arredi, collaudati i sistemi di ventilazione e quasi pronto il sistema di comunicazione;

📌 presenti in provincia 2 reparti di terapia intensiva.

Questa, in sintesi, l'utilità di un costante flusso di informazioni che deve coinvolgere medici, infermieri, ausiliari e amministrativi perchè non devono essere "eroi normali" solo sui social ma nella vita reale





