Caltanissetta. Striscione con scritte offensive contro Riccardo Rizza: in quattro a processo

I quattro, secondo l'accusa, avrebbero offeso l'ex consigliere comunale appendendo uno striscione e dei volantini in alcuni luoghi pubblici della città

Redazione

29 Febbraio 2020 09:19

Quattro nisseni sono imputati per il reato di diffamazione nei confronti di Riccardo Rizza, ex consigliere comunale ed ex commissario straordinario dell'Istituto Case Popolari, difeso dall'avvocato Giuseppe Panepinto. I quattro, secondo l'accusa, avrebbero offeso l'ex consigliere comunale appendendo uno striscione e dei volantini in alcuni luoghi pubblici della città con la scritta "Rizza Riccardo sei un ladro, vergognati e vergogna per chi ti sostiene, che schifo". Imputati davanti al giudice di pace sono Angelo Gallo, 51 anni, Alessio Lo Dico, 23 anni, Salvatore Pastorello, 55 anni e Salvatore Vullo, 53 anni. Si tratta di un fatto collegato ad un'altra vicenda quella in cui Rizza è imputato a sua volta per estorsione. L'ex consigliere comunale avrebbe, secondo l'accusa, costretto un imprenditore a versare 400 mila euro per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori di costruzione di alcune villette. Di quella cooperativa faceva parte anche Salvatore Pastorello.

