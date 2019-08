Attualita 583

Caltanissetta, stop all'erogazione idrica: rubinetti a secco domani in tutta la città

La distribuzione idrica verrà effettuata solo all'ospedale e agli enti sensibili. Disagi invece per gli utenti

Redazione

30 Agosto 2019 15:43

Caltaqua comunica che Siciliacque non ha ancora ripristinato le forniture da Cozzo Guardia e gli esigui quantitativi provenienti da Madonie Est servono a garantire gli approvvigionamenti in emergenza per ospedale ed enti sensibili. Ne consegue che domani, sabato 31 agosto non sarà possibile effettuare la distribuzione idrica nel comune di Caltanissetta.

Si rammenta che è possibile rimanere costantemente aggiornati sulla distribuzione attraverso il sito di Caltaqua, il servizio gratuito di sms alert e il nostro call center (800180204).











