Attualita 61

Caltanissetta, stop all'erogazione idrica nella zona "Sanatorio". Disagi anche a Delia per un guasto ai pozzi

Ancora emergenza idrica in alcuni comuni del nisseno. Intanto gli uffici di Caltaqua, sabato 18 luglio, rimarranno chiusi

Redazione

16 Luglio 2020 12:00

Caltaqua comunica che a causa del mancato approvvigionamento dei consueti quantitativi di risorsa idrica al serbatoio civico, oggi a Caltanissetta, non è stato possibile effettuare la distribuzione nella zona denominata “Sanatorio”.Disagi anche a Delia per un guasto ai pozzi che approvvigionano il comune, Oggi non sarà possibile effettuare la distribuzione. I tecnici sono già a lavoro per ripristinare il guasto entro la giornata di oggi.

E sempre Caltaqua comunica che sabato 18 luglio p.v. gli uffici di Caltanissetta rimarranno chiusi al pubblico per effettuare gli opportuni interventi di disinfezione dei locali.

Ricordiamo che è possibile trovare tutte le informazioni sul nostro sito ufficiale oppure chiamando il nostro call center ai numeri 0934-23478 oppure 800 180 204.



Caltaqua comunica che a causa del mancato approvvigionamento dei consueti quantitativi di risorsa idrica al serbatoio civico, oggi a Caltanissetta, non è stato possibile effettuare la distribuzione nella zona denominata “Sanatorio”.Disagi anche a Delia per un guasto ai pozzi che approvvigionano il comune, Oggi non sarà possibile effettuare la distribuzione. I tecnici sono già a lavoro per ripristinare il guasto entro la giornata di oggi.

E sempre Caltaqua comunica che sabato 18 luglio p.v. gli uffici di Caltanissetta rimarranno chiusi al pubblico per effettuare gli opportuni interventi di disinfezione dei locali.

Ricordiamo che è possibile trovare tutte le informazioni sul nostro sito ufficiale oppure chiamando il nostro call center ai numeri 0934-23478 oppure 800 180 204.



News Successiva Scuola dell'infanzia e primaria, in Sicilia non ci saranno classi con più di 10 bambini

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare