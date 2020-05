Cronaca 1380

Caltanissetta, stanchi dell'isolamento forzato organizzano grigliata tra amici: 4 sanzionati

sanzionati dalla Polizia di Stato quattro nisseni per violazione delle norme sul contenimento epidemiologico del Covid-19

Redazione

08 Maggio 2020 11:14

I poliziotti della sezione volanti hanno sanzionato quattro nisseni per violazione delle norme sul contenimento epidemiologico del Covid-19. Nella tarda serata di ieri l’equipaggio di una volante, nel corso dei servizi di controllo del territorio finalizzati al contenimento del contagio, di seguito ad alcune segnalazioni pervenute presso la sala operativa della Questura, è intervenuto in una via del centro storico cittadino, dove era stato segnalato un gruppo di persone in strada che stava accendendo un fuoco. Gli agenti hanno trovato quattro persone accanto a una tavola imbandita, con sopra alcune confezioni di carne e delle bevande, intente ad accendere una brace artigianale, costruita con un cerchione di autovettura. I partecipanti alla grigliata hanno dichiarato di trovarsi in strada per trascorrere la serata insieme tra amici perché stanchi della permanenza forzata in casa.

