Cronaca 764

Caltanissetta, stalking nei confronti della ex che poi lo aveva accoltellato: chiesti 4 anni e 6 mesi per un giovane

La sentenza, nei confronti del 37enne Giuseppe Randazzo, è prevista per la prossima udienza fissata per il 9 giugno

Rita Cinardi

19 Maggio 2020 12:40

Chiesta dai pm Chiara Benfante e Stefano Sallicano la pena di 4 anni e 6 mesi per Giuseppe Randazzo, 37enne di Delia per il reato di stalking nei confronti della sua ex ragazza, Sonia Ingaglio, la 32enne di San Cataldo che in un altro processo parallelo è accusata di aver accoltellato proprio Randazzo dopo aver subito mesi di molestie e minacce. Questa dunque la richiesta dei Pm dinanzi al giudice Marina La Rana. La sentenza è prevista per la prossima udienza fissata per il 9 giugno. Sonia Ingaglio, difesa dall'avvocato Massimiliano Bellini, dopo mesi di stalking, il 5 gennaio dello scorso anno aveva sferrato una coltellata in un locale di via Luigi Monaco allo stomaco del suo ex. Da lì era emerso che la ragazza si era munita di quell'arma proprio per difendersi dal giovane, difeso dall'avvocato Giuseppe Fazio. "Quel coltello lo avevo acquistato lo scorso novembre in un negozio di cinesi - aveva detto la giovane durante l'interrogatorio, subito dopo l'arresto - e lo portavo con me quando ero sola, per paura che lui mi facesse del male. Il mio ex continuava a pedinarmi e più volte ha minacciato di morte non solo me ma anche i miei familiari e tutti coloro i quali, in qualche modo, entravano in contatto con me. Dovevo essere solo sua e di nessun altro". La giovane e il suo avvocato, Massimiliano Bellini, avevano poi prodotto una serie di denunce e querele, sei o sette in tutto, a carico del giovane 35enne che già aveva scontato una pena, sempre per stalking. Sono stati anche prodotti i messaggi che lui inviava ad amici o ragazzi che la donna frequentava minacciandoli di lasciarla stare. "Lui continuava a pedinarmi - ha raccontato Sonia Ingaglio - quella sera mi trovavo in questo locale in via Due Fontane e ad un tratto è arrivato lui. La mia intenzione non era quella di ucciderlo. Mi sono solo difesa dalla sua aggressione. Lui ad un certo punto mi ha spintonata e mi ha messo le mani in faccia. Così ho preso il coltello e ho sferrato quel colpo all'addome". Sonia Ingaglio, in un primo tempo accusata di tentato di omicidio, dovrà presto affrontare il processo a suo carico per i reati di lesioni aggravate e porto abusivo d'arma.

