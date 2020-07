Cronaca 1010

Caltanissetta, stabili le condizioni del conduttore di Radio CL1 Tony Maganuco

Nel pomeriggio, dopo il delicato intervento di questa notte eseguito in Neurochirurgia, è stata eseguita una tac di controllo

Redazione

18 Luglio 2020 17:08

Sono stabili le condizioni del conduttore di Radio CL1 e patron del Festival di Caltanissetta Tony Maganuco, ricoverato ieri pomeriggio d'urgenza all'ospedale Sant'Elia in seguito a un auneurisma cerebrale. Nel pomeriggio, dopo il delicato intervento di questa notte eseguito in Neurochirurgia, è stata eseguita una tac di controllo che ha rivelato condizioni stabili. Il conduttore radiofonico di "Tony Accesi" resta ricoverato, sempre in prognosi riservata, nel reparto di Rianimazione diretto da Giancarlo Foresta dove viene tenuto in coma farmacologico. Tantissimi i messaggi di vicinanza al conduttore, e alla sua famiglia, che in queste ore i nisseni stanno postando sui social network.

