Caltanissetta. Sospensione dei servizi resi ai disabili, Cancelleri chiede l'intervento del premier Conte

Azzurra Cancelleri, deputata nazionale del M5S ha inviato una lettera al presidente Giuseppe Conte appellandosi alla sua sensibilità

30 Ottobre 2019 13:05

Il Libero Consorzio di Caltanissetta ha diramato una nota prevedendo la sospensione per gli alunni con disabilità, a partire dal 28 ottobre, dei servizi di assistenza igienico personale, assistenza alla comunicazione e all’autonomia personale, trasporto, insegnamento domiciliare per non vedenti e ipovedenti e alunni audiolesi.Questa mattina una lettera è stata inviata dalla deputata del M5S Azzurra Cancelleri al Presidente del Consiglio dei Ministri Avv. Giuseppe Conte.

“Il diritto all’istruzione è un diritto incomprimibile e, purtroppo, ogni anno, il primo suono della campanella non coincide con l’inizio delle lezioni per tutti, afferma Cancelleri.

I servizi agli alunni disabili sono continuamente a rischio di sospensione nel territorio di Caltanissetta subendo, già da ottobre 2018, un inaccettabile dimezzamento del monte ore degli assistenti alla comunicazione.

La precarietà del servizio - prosegue Cancelleri - è dovuta alla mancata erogazione della somma di euro 12 milioni e 800 mila da parte della Regione Siciliana.

Il contesto normativo di riferimento delineato dalla L. 328/2000 non è stato mai pienamente attuato e continua a mancare una programmazione seria dei servizi e degli interventi su tutto il territorio nazionale.

“E’ per questa ragione che ho deciso di inviare una lettera al Presidente Conte certa della sua sensibilità per il tema della disabilità e dell’esclusione sociale, con richiesta di adottare ogni misura idonea a garantire uniformemente, su tutto il territorio nazionale, i livelli essenziali delle prestazioni di cui alla legge n. 328/2000 e misure urgenti per garantire il diritto allo studio alle persone con disabilità nel territorio di Caltanissetta.





