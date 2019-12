Cronaca 273

Caltanissetta, sorpreso a vendere stelle di Natale senza autorizzazioni: multa e sequestro per un ambulante

L'uomo, arrivato con un camion, aveva sistemato per terra le piantine, fino all'arrivo degli agenti della Polizia Municipale

Rita Cinardi

20 Dicembre 2019 09:11

Multa da 308 euro e sequestro di 150 stelle di Natale per un venditore ambulante abusivo nisseno che ieri mattina è stato sorpreso mentre tentava di vendere le piante in zona Bloy. L'uomo, arrivato con un camion, aveva appena sistemato per terra le piantine. Gli agenti della Polizia Municipale hanno potuto constatare che l'ambulante era privo di licenza di vendita e dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico. Per lui è scattata la sanzione amministrativa e il sequestro delle piante che sono state devolute ad associazioni cittadine senza scopo di lucro.

