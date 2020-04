Cronaca 1809

Caltanissetta, sorpreso a rubare l'acqua destinata all'irrigazione del verde pubblico: denunciato

Ieri mattina è stato anche segnalato il gestore di un internet point che non ha osservato la chiusura domenicale

Redazione

14 Aprile 2020 10:51

Nel corso dei servizi straordinari svolti nei giorni di Pasqua e Pasquetta da parte dei Carabinieri del Comando Compagnia di Caltanissetta, finalizzati al contenimento del contagio, si è proceduto con la denuncia per furto aggravato nei confronti di un 50enne nisseno che stava riempiendo d'acqua diverse taniche, attingendo da una postazione sita in via Guastaferro e destinata all'irrigazione del verde pubblico. Nel corso della medesima attività è stato segnalato all'autorità amministrativa, con contestuale richiesta di sospensione dell'attività, il gestore di un internet point del centro storico che non osservava- come previsto da ordinanza del Presidente della Regione Siciliana- il divieto di apertura nei giorni festivi.

Nel corso dei servizi straordinari svolti nei giorni di Pasqua e Pasquetta da parte dei Carabinieri del Comando Compagnia di Caltanissetta, finalizzati al contenimento del contagio, si è proceduto con la denuncia per furto aggravato nei confronti di un 50enne nisseno che stava riempiendo d'acqua diverse taniche, attingendo da una postazione sita in via Guastaferro e destinata all'irrigazione del verde pubblico. Nel corso della medesima attività è stato segnalato all'autorità amministrativa, con contestuale richiesta di sospensione dell'attività, il gestore di un internet point del centro storico che non osservava- come previsto da ordinanza del Presidente della Regione Siciliana- il divieto di apertura nei giorni festivi.

Rsa di Villafrati, tra le vittime anche un'anziana della provincia di Caltanissetta. 11 i deceduti nella struttura

News Successiva A Caltanissetta boom di sanzionati per Pasquetta: 75 a spasso senza motivo. Multa anche per titolare di un'attività

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare