Cronaca 193

Caltanissetta, sorpresa con la refurtiva nel baule portaoggetti: denunciata una ragazza di 27 anni

La donna, che transitava a bordo di uno scooter in viale della Regione, è stata fermata verso le quattro di mattina da una volante

Redazione

24 Settembre 2019 11:21

I poliziotti della sezione volante hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica una ventisettenne nissena, con precedenti giudiziari, per il reato di ricettazione. La donna è stata fermata da una pattuglia della Polizia di Stato a bordo di uno scooter, alle quattro di mattina, in viale della Regione, nel corso di un controllo. Il mezzo era privo di carta di circolazione e di assicurazione obbligatoria e la donna, priva di patente di guida, non indossava il casco protettivo. Condotta in questura gli agenti hanno eseguito una perquisizione del mezzo e all’interno del baule portaoggetti hanno rinvenuto quattro orologi e dei monili di cui la ventisettenne non ha saputo fornire indicazioni circa la loro provenienza. Il ciclomotore e la refurtiva sono stati sequestrati e la fermata denunciata per ricettazione e sanzionata amministrativamente ai sensi del codice della strada.

