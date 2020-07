Politica 2092

Caltanissetta, sono 14 e non 15 i seggi assegnati alla maggioranza: Annalisa Petitto entra a far parte del consiglio comunale

Annalisa Petitto prende il posto di Giuseppe Di Francesco, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle

Redazione

17 Luglio 2020 12:16

Si è riunito oggi in seduta straordinaria, presso Palazzo del Carmine, l’Ufficio Centrale Elettorale del Comune di Caltanissetta presieduto dal dott. David Salvucci- Magistrato delegato dal Presidente del Tribunale di Caltanissetta- che, dando seguito alla richiesta avanzata al medesimo organo da parte dell’avv. Annalisa Petitto, ha preso atto dell’intervenuta normativa di interpretazione autentica di cui all’art. 3 LR 6/20 che, in sintesi, chiarisce che il premio di maggioranza attribuito alla coalizione del sindaco vincente è di 14 seggi e non di 15 dovendosi procedere ad un arrotondamento per difetto e non per eccesso del quoziente di 14,4 (ovvero il 60% di 24 seggi).I seggi dunque attribuiti quale premio di maggioranza all’unica lista collegata al Sindaco vincente sono stati rideterminati in 14 e l’avv. Annalisa Petitto candidata nella lista dei PROGRESSISTI PER CALTANISSETTA è stata proclamata eletta consigliere comunale avendo la stessa riportato 479 preferenze e collocandosi quale prima tra i candidati della suddetta lista a cui è stato attribuito il seggio. Annalisa Petitto prende il posto di Giuseppe Di Francesco, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle.

La neo eletta consigliera ha già inoltrato, via pec, invito al Presidente del Consiglio Comunale affinchè attivi con urgenza tutte le necessarie procedure atte all’inderogabile nuova costituzione del plenum del civico consesso che, da oggi, consta di una componente di opposizione ulteriore.

Tutte le attività consiliari, infatti, sarebbero paralizzate in mancanza della convocazione del consiglio comunale che, prendendo atto di quanto stabilito dall’Ufficio Centrale Elettorale nella seduta straordinaria odierna, proceda all’insediamento della Petitto ed al suo giuramento.









