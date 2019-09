Politica 313

Caltanissetta, sit in dei dipendenti della Camera di Commercio. Mancuso (Fi): "Ho chiesto la loro stabilizzazione"

Il deputato di Forza Italia al Parlamento siciliano, ha presentato un emendamento e li ha incontrati per offrire il suo sostegno

Redazione

21 Settembre 2019 09:14

"Ieri ho incontrato i dipendenti con contratto a tempo determinato della Camera di Commercio di Caltanissetta e Gela, i quali proseguono lo stato di agitazione con sit-in dinanzi la sede camerale di Piazza Garibaldi. Da parte mia ho proposto una norma legislativa che tramuti la loro condizione di precari, in una più sicura risoluzione che porti alla stabilizzazione lavorativa. Da primo firmatario dell’emendamento ho voluto incontrarli per offrire loro il sostegno che meritano, nella consapevolezza che le Istituzioni devono agire per tutelare la dignità ai lavoratori”. Così in una nota il deputato di Forza Italia al Parlamento siciliano, on. Michele Mancuso.

"Ieri ho incontrato i dipendenti con contratto a tempo determinato della Camera di Commercio di Caltanissetta e Gela, i quali proseguono lo stato di agitazione con sit-in dinanzi la sede camerale di Piazza Garibaldi. Da parte mia ho proposto una norma legislativa che tramuti la loro condizione di precari, in una più sicura risoluzione che porti alla stabilizzazione lavorativa. Da primo firmatario dell’emendamento ho voluto incontrarli per offrire loro il sostegno che meritano, nella consapevolezza che le Istituzioni devono agire per tutelare la dignità ai lavoratori”. Così in una nota il deputato di Forza Italia al Parlamento siciliano, on. Michele Mancuso.

News Successiva Infrastrutture, l'assessore Falcone a Caltanissetta il 5 ottobre: incontrerà sindacati e rappresentanti del territorio

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews