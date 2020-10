Cronaca 3193

Caltanissetta. "Siete servi del potere": giovane urla contro gli agenti che lo invitavano a indossare la mascherina. Denunciato

Quando è stato invitato a mostrare i documenti il ventenne ha continuato fino a quando è stato portato negli uffici della Polizia Municipale

Rita Cinardi

17 Ottobre 2020 10:08

Non indossava la mascherina mentre si trovava davanti al bar con gli amici e quando è stato invitato dagli agenti della Polizia Municipale ad indossarla ha cominciato ad offenderli. Ieri sera un giovane nisseno di 20 anni è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale e multato per 400 euro per il mancato uso della mascherina. Il giovane era con altri tre amici, che a differenza sua indossavano il dispositivo di protezione, davanti a un bar nei pressi della parrocchia Santa Lucia. Quando gli agenti della Polizia Municipale lo hanno invitato a indossare la mascherina li ha offesi dicendo loro frasi come "fatevi i fatti vostri" e "siete servi del potere". Quando è stato invitato a mostrare i documenti il ventenne ha continuato fino a quando è stato portato negli uffici della Polizia Municipale dove è scattata la denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale. (Foto Seguo News)

