Attualita 232

Caltanissetta, sicurezza nelle Rsa e case di riposo: sindacati e Asp raggiungono un'intesa. Nasce "sala degli abbracci"

Previsti controlli sanitari accurati, tamponi per ospiti e dipendenti ogni 15 giorni e monitoraggio delle risorse umane

Redazione

17 Dicembre 2020 15:58

Asp di Caltanissetta e Sindacati uniti a difesa di Rsa e case di riposo. Al termine di un proficuo confronto concordano la sottoscrizione di un protocollo d’intesa. Sei le misure previste.A più di un mese dalla mobilitazione dei pensionati dello scorso 29 ottobre all’assessorato regionale alla salute e alla famiglia e il sit-in dello scorso 2 dicembre davanti la Prefettura di Caltanissetta un primo risultato è stato raggiunto. Sindacati e Asp di Caltanissetta si sono dati appuntamento per affrontare il tema della sicurezza sanitaria nelle case di riposo e nelle Residenze sanitarie assistenziali. All’incontro dello scorso 15 dicembre hanno partecipato la direttrice sanitaria dell’Asp nissena, Dott.ssa Marcella Santino confrontatasi con i segretari generali di Cgil, Cisl, Uil rispettivamente Ignazio Giudice, Emanuele Gallo, Vicenzo Mudaro. Presenti anche i segretari generali delle rappresentanze dei sindacati dei pensionati Antonino Giannone, Salvatore Montalbano, Salvatore Guttilla.

«La comune volontà di contrastare la diffusione del Covid-19 - dichiarano i segretari generali delle Confederazioni e dei Pensionati - è il dato più evidente della nostra azione consapevoli che prevenzione, puntuale informazione e costante controllo sanitario sono tra le armi più efficaci per tutelare le strutture popolate da anziani, soggetti deboli e come tali fortemente esposte al virus. La dott.ssa Santino è stata disponibile ad accogliere le nostre sollecitazioni comprendendo a fondo la delicatezza del momento. Abbiamo così lavorato ad un protocollo d’intesa che rappresenta un utile punto di riferimento nella lotta al Coronavirus».

Per Giudice, Gallo, Mudaro, Giannone, Montalbano, Guttilla i sei punti sui quali è stata raggiunta l’intesa contribuiranno ad affrontare ancor meglio l’emergenza. Questo quanto prevede il protocollo che verrà sottoscritto prossimamente: controlli sanitari accurati; tamponi per ospiti e dipendenti ogni 15 giorni; monitoraggio delle risorse umane nelle RSA (medici, infermieri, assistenti); controllo per formazione e contratti di lavoro; creazione di una "sala degli abbracci" dove il contatto fisico sicuro può arrecare beneficio agli ospiti in generale, ed in particolare, a quelli cognitivamente deboli; assistenza psicologica mediante l'assunzione di psicologi.



Asp di Caltanissetta e Sindacati uniti a difesa di Rsa e case di riposo. Al termine di un proficuo confronto concordano la sottoscrizione di un protocollo d’intesa. Sei le misure previste.A più di un mese dalla mobilitazione dei pensionati dello scorso 29 ottobre all’assessorato regionale alla salute e alla famiglia e il sit-in dello scorso 2 dicembre davanti la Prefettura di Caltanissetta un primo risultato è stato raggiunto. Sindacati e Asp di Caltanissetta si sono dati appuntamento per affrontare il tema della sicurezza sanitaria nelle case di riposo e nelle Residenze sanitarie assistenziali. All’incontro dello scorso 15 dicembre hanno partecipato la direttrice sanitaria dell’Asp nissena, Dott.ssa Marcella Santino confrontatasi con i segretari generali di Cgil, Cisl, Uil rispettivamente Ignazio Giudice, Emanuele Gallo, Vicenzo Mudaro. Presenti anche i segretari generali delle rappresentanze dei sindacati dei pensionati Antonino Giannone, Salvatore Montalbano, Salvatore Guttilla.

«La comune volontà di contrastare la diffusione del Covid-19 - dichiarano i segretari generali delle Confederazioni e dei Pensionati - è il dato più evidente della nostra azione consapevoli che prevenzione, puntuale informazione e costante controllo sanitario sono tra le armi più efficaci per tutelare le strutture popolate da anziani, soggetti deboli e come tali fortemente esposte al virus. La dott.ssa Santino è stata disponibile ad accogliere le nostre sollecitazioni comprendendo a fondo la delicatezza del momento. Abbiamo così lavorato ad un protocollo d’intesa che rappresenta un utile punto di riferimento nella lotta al Coronavirus».

Per Giudice, Gallo, Mudaro, Giannone, Montalbano, Guttilla i sei punti sui quali è stata raggiunta l’intesa contribuiranno ad affrontare ancor meglio l’emergenza. Questo quanto prevede il protocollo che verrà sottoscritto prossimamente: controlli sanitari accurati; tamponi per ospiti e dipendenti ogni 15 giorni; monitoraggio delle risorse umane nelle RSA (medici, infermieri, assistenti); controllo per formazione e contratti di lavoro; creazione di una "sala degli abbracci" dove il contatto fisico sicuro può arrecare beneficio agli ospiti in generale, ed in particolare, a quelli cognitivamente deboli; assistenza psicologica mediante l'assunzione di psicologi.



News Successiva Il "Giardino di Musumeci" a Palazzo d’Orleans per l’esperto è "orribile"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare