Cronaca 802

Caltanissetta, si toglie il braccialetto elettronico ed evade dai domiciliari: arrestato

Gli agenti delle Volanti sono riusciti a ritracciarlo nei pressi della Chiesa Santa Croce

Rita Cinardi

23 Novembre 2020 10:37

Ieri mattina i poliziotti della sezione volanti hanno tratto in arresto il nisseno Davide Isola, 30 anni, in atto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per il reato di evasione. Il trentenne, dopo avere reciso il “braccialetto elettronico”, si è reso irreperibile. Gli agenti delle Volanti nell’immediato, sono riusciti a ritracciarlo nei pressi della Chiesa Santa Croce. Dopo le formalità di rito Davide Isola è stato condotto presso la Casa Circondariale di Gela.

