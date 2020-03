Cronaca 1137

Caltanissetta, si rifiutano di sciogliere un assembramento in piazza Garibaldi: denunciati

Da lunedì, in tutta la provincia, le forze di polizia hanno controllato 758 autocertificazioni e 416 esercizi pubblici, denunciato 73 persone per inosservanza dei provvedimenti del D.P.C.M

Redazione

12 Marzo 2020 12:57

Ieri pomeriggio i poliziotti della sezione volanti, impegnati nei servizi di vigilanza finalizzati alla prevenzione e al contenimento del codiv-19, hanno denunciato tre persone per inosservanza ai provvedimenti dell’autorità. I predetti si sono rifiutati di sciogliere un assembramento di persone che si era verificato in piazza Garibaldi. Con quelli di ieri, in tutto il territorio della provincia, salgono a 73 i denunciati dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. Dalla data di attuazione del D.P.C.M. le forze di polizia hanno controllato 758 persone munite di autocertificazione, su 22 di esse sono state avviate le verifiche di veridicità delle dichiarazioni rese, sono stati controllati 416 esercizi pubblici e contestati 5 provvedimenti amministrativi con sospensione di attività.

Ieri pomeriggio i poliziotti della sezione volanti, impegnati nei servizi di vigilanza finalizzati alla prevenzione e al contenimento del codiv-19, hanno denunciato tre persone per inosservanza ai provvedimenti dell’autorità. I predetti si sono rifiutati di sciogliere un assembramento di persone che si era verificato in piazza Garibaldi. Con quelli di ieri, in tutto il territorio della provincia, salgono a 73 i denunciati dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. Dalla data di attuazione del D.P.C.M. le forze di polizia hanno controllato 758 persone munite di autocertificazione, su 22 di esse sono state avviate le verifiche di veridicità delle dichiarazioni rese, sono stati controllati 416 esercizi pubblici e contestati 5 provvedimenti amministrativi con sospensione di attività.

Caltanissetta, parla la moglie dell'uomo deceduto per coronavirus: "Mio marito a casa con la febbre dal 4 marzo"

News Successiva Primo caso di coronavirus a Caltanissetta, positivo il tampone del paziente morto in pronto soccorso

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare