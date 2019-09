Cronaca 9392

Caltanissetta, si lancia dal balcone: muore un uomo di 59 anni

Ignoti i motivi del gesto. L'uomo è deceduto sul colpo

Redazione

09 Settembre 2019 09:13

Tragedia ieri intorno alle 21 in via Corsica dove un uomo di 59 anni, si è lanciato dal balcone della sua abitazione. Ignoti i motivi del gesto. L'uomo è deceduto sul colpo. Sul posto un'ambulanza del 118 e il medico legale. Gli operatori non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. (Foto Archivio)



