Caltanissetta. Si era rifiutato di sottoporsi all'alcol test: 59enne dovrà scontare 6 mesi ai domiciliari

L’uomo, con provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta, è stato ammesso al regime della detenzione domiciliare

04 Febbraio 2020 09:44

I poliziotti della Squadra Mobile ieri hanno dato esecuzione all’ordinanza per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emessa dall’ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, nei confronti di Calogero Troisi, 59enne nisseno, condannato alla pena di sei mesi di arresto per essersi rifiutato di sottoporsi al test alcolemico nel corso di un controllo di polizia. L’uomo, con provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta, è stato ammesso al regime della detenzione domiciliare quale misura alternativa al carcere.

