Caltanissetta, si concludono i congressi dei Testimoni di Geova sul tema "L'amore non viene mai meno"

L'ultimo appuntamento, è previsto per domenica 4 agosto nella sala delle assemblee. Celebrato il battesimo di 171 nuovi testimoni

Redazione

31 Luglio 2019 16:39

Domenica 4 agosto si conclude l’ultimo degli 8 congressi dei testimoni di Geova che si sono svolti a Caltanissetta. “Dal 24 Giugno, in totale per gli 8 congressi, abbiamo avuto – ha detto Piero Maltese, portavoce per la Sicilia - la presenza di quasi 23 mila persone provenienti da tutta la Sicilia. Sono stati noleggiati più di 83 autobus. Undici le strutture alberghiere con le quali sono state concordate speciali convenzioni. Oltre 2500 le camere prenotate in queste settimane. Momenti clou sono stati : Il battesimo dei 171 nuovi testimoni. Il collegamento in streaming con altri 4 congressi in Italia. La proiezione del film basato sulla vita del personaggio Biblico di nome Giosia dal tema: “Amiamo Geova e odiamo il male”. Film interamente prodotto e realizzato dagli stessi testimoni. Il trailer lo si può visionare sul sito ufficiale www.jw.orgIn Italia, a partire dalla fine di maggio, i Testimoni di Geova hanno organizzato 73 congressi della durata di tre giorni. In Sicilia unica location utilizzata è la sala delle assemblee dei Testimoni di Geova in contrada canicassè-casale a Caltanissetta".





