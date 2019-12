Cronaca 3824

Caltanissetta, si baciano davanti all'ex fidanzato di lei: violenta scazzottata in un pub

Il nuovo fidanzato della ragazza ha reagito agli schiaffi rompendo un bicchiere in testa al suo aggressore

Rita Cinardi

22 Dicembre 2019 19:02

Violenta lite stanotte, in un pub di via Sallemi, tra due “rivali” in amore. A causare la violenta scazzottata, conclusasi in pronto soccorso, sarebbe stato un bacio scambiato tra due fidanzati, sotto lo sguardo dell’ex di lei. Il ventenne, che si trovava in compagnia di amici, dopo aver visto la sua ex ragazza baciarsi con il suo nuovo fidanzato, accecato dalla gelosia, avrebbe schiaffeggiato il suo rivale in amore. Nel corso della violenta lite, il ragazzo schiaffeggiato avrebbe reagito rompendo un bicchiere in testa al suo aggressore. Entrambi i contendenti, soccorsi da un’ambulanza del 118, sono finiti in ospedale: l’ex accecato dalla gelosia ha riportato ferite alla testa, il ragazzo aggredito, dei tagli alla mano. In pronto soccorso è intervenuta una volante della polizia.

