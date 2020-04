Cronaca 479

Caltanissetta, settimo paziente ricoverato in terapia intensiva covid-19: è una donna di 75 anni

Nel reparto, guidato dal primario di Rianimazione Giancarlo Foresta, sono ricoverati quattro uomini e tre donne

Redazione

07 Aprile 2020 16:32

Cresce ancora il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva e raggiunge il numero massimo di 7, fino ad oggi mai registrato. L'ultima ricoverata è una paziente di 75 anni di Marianopoli, arrivata in nottata dal pronto soccorso di Mussomeli, dove era stata già intubata, per poi essere trasferita direttamente al reparto di terapia intensiva covid-19 del Sant'Elia. la donna presenta una tac tipica da coronavirus ma adesso si dovrà attendere l'esito del tampone. Insieme a lei sono ricoverate due anziane nissene di 74 e 79 anni, due pazienti di Serradifalco di 54 e 80 anni, e due pazienti provenienti dall'agrigentino di 53 e 73 anni.

